Nevşehir'de Kamyonet Kasasından Düşen Genç Ağır Yaralandı

Nevşehir'de seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen genç ağır yaralandı.

Olay Gece saatlerinde Güze Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı üzerinde yaşandı. Yusuf Ç.'nin kullandığı 50 ACJ 528 plakalı kamyonetin kasasında bulunan Şuayip Ş. seyir halindeyken dengesini kaybedip yolda düştü. Araçta bulunan diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şuayip S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün yapılan alkol testinde 0.56 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Sürücüye çeşitli maddelerden 58 bin 244 lira idari para cezası kesilirken, kamyonet de güvenlik amacıyla trafikten men edildi.

Gözaltına alınan sürücünün ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR