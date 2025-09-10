Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Nevşehir'de kafa kafaya çarpışan otomobiller alev aldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 50 AY 198 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 50 ACP 765 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobiller bir anda alev aldı. Kazada sürücüler yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yanan otomobiller itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR