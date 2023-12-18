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Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerin Feci Kazası

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Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Nevşehir'de dün akşam saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralanmıştı. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Sulusaray kasabası 2000 Lahallesi yolunda meydana geldi. Faruk Aktaş'ın kullandığı 50 SE 108 plakalı otomobil ile Ramazan Kaleli'nin kullandığı 50 NB 761 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen araçların içinde sıkışan sürücüler Faruk Aktaş ve Ramazan Kaleli kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Durukan Erol, Arif Güneş ve Ferdi Özkal ise ağır yaralandı. Yaralılar Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları araçlardan çıkartılarak Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç içinde sıkışan sürücülerin cansız bedenleri de itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazaya karışan otomobillerden biri görülürken, bir süre ilerledikten sonra karşı şeritten gelen otomobille çarpışması ve çıkan ışın görülüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sulusaray Nevşehir İtfaiye Haberler

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