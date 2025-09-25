Nevşehir'de Kaçak Telefon Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı

Haberler

Nevşehir'de jandarma ekipleri, yurda kaçak sokulan cep telefonlarının IMEI numaralarını değiştiren iki yabancı uyruklu şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada çok sayıda cep telefonu ve teknik cihaz ele geçirildi.

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yurda kaçak yollarla sokulan cep telefonlarının IMEI numaralarını değiştirerek piyasaya süren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yabancı uyruklu şahısların yurda kaçak yollarla sokulan cep telefonlarının IMEI numarasını değiştirdikten sonra piyasaya sürüldüğü istihbaratını aldı.

Yapılan çalışmalarda Derinkuyu ilçesinde ikamet eden yabancı uyruklu Y.E.A.E.S. ve M.E.M. isimli şahısların Mersin'den getirdikleri kaçak telefonların IMEI numaralarını kopyalayarak piyasaya sürdüklerini belirlendi.

Derinkuyu Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahısların kaldıkları evde yapılan adli aramada 17 adet cep telefonu,1 dizüstü bilgisayar ve adaptörü,1 tablet,5 hafıza kartı, 4 sim kart,1 IMEI kopyalama cihazı, muhtelif sayıda telefon kasası ve yedek parçaları ile şase numarası silinmiş bir motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
