Nevşehir'de Kaçak Telefon Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yurda kaçak yollarla sokulan cep telefonlarının IMEI numaralarını değiştirerek piyasaya süren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yabancı uyruklu şahısların yurda kaçak yollarla sokulan cep telefonlarının IMEI numarasını değiştirdikten sonra piyasaya sürüldüğü istihbaratını aldı.

Yapılan çalışmalarda Derinkuyu ilçesinde ikamet eden yabancı uyruklu Y.E.A.E.S. ve M.E.M. isimli şahısların Mersin'den getirdikleri kaçak telefonların IMEI numaralarını kopyalayarak piyasaya sürdüklerini belirlendi.

Derinkuyu Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahısların kaldıkları evde yapılan adli aramada 17 adet cep telefonu,1 dizüstü bilgisayar ve adaptörü,1 tablet,5 hafıza kartı, 4 sim kart,1 IMEI kopyalama cihazı, muhtelif sayıda telefon kasası ve yedek parçaları ile şase numarası silinmiş bir motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR