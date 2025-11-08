Haberler

Nevşehir'de Kaçak Kazı Operasyonu: Eski Yeraltı Şehri Bulundu

Nevşehir'de Kaçak Kazı Operasyonu: Eski Yeraltı Şehri Bulundu

Nevşehir'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, izinsiz kazı yapılan bir alanda eski bir medeniyete ait yeraltı şehri bulundu. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, çeşitli kazı aletleri ele geçirildi.

Nevşehir'de kaçak kazı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; kazı alanının eski bir medeniyete ait yeraltı şehri olduğu belirlendi. Olayda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ihbar üzerine Kaymaklı beldesi, Cami Kebir mahallesinde jandarma ekipleri tarafından 'Anadolu Mirası Operasyonları' çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda M.P. ve H.P.'nin izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. İzinsiz Kazı yapılan alanda Nevşehir Alan Başkanlığı ve Nevşehir Müze Müdürlüğü ekipleri ile yapılan incelemede bölgenin eski bir medeniyete ait yeraltı şehri olabileceği değerlendirildi. Olayda; 1 adet keser, 2 adet kürek, 1 adet kazma ve 1 adet kova ele geçirildi. Olayın şüphelileri M.P. ve H.P. hakkında soruşturma başlatıldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güveni için aralıksız çalışmalarına devam etmektedir" denildi. - NEVŞEHİR

