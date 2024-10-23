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Nevşehir'de Jandarmadan Silah Operasyonu

Nevşehir'de Jandarmadan Silah Operasyonu
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Nevşehir'de jandarma ekipleri, bir aracın içinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. B.T. isimli şahıs tutuklandı.

Nevşehir'de jandarma ekiplerince bir araca düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timleri ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Göreme beldesinde B.T. isimli şahsın aracında silah olduğu istihbaratı üzerine gece saatlerinde durduran araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 3 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği şarjörü, 43 adet av tüfeği fişeği, 1 adet 7.65 mm tabanca, 1 adet 7.65 mm tabancaya ait şarjör, 8 adet 7.65 mm fişek, 3 adet 9 mm tabanca, 3 adet 9 mm tabancaya ait şarjör, 57 adet 7.65 mm fişek, 9 adet elektronik sigara ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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