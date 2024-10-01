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Nevşehir'de İşçi Servisi Şarampole Uçtu: 5 Yaralı

Nevşehir'de İşçi Servisi Şarampole Uçtu: 5 Yaralı
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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen kazada işçi servisi şarampole uçarak devrildi. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde işçi servisinin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir-Acıgöl karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.A idaresindeki 50 DT 135 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metrelik şarampole uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 5 işçi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 5 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınırken, minibüs uçtuğu şarampolden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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