Nevşehir'de İş Yeri ve Otomobil Kurşunlama Olayında 10 Gözaltı

Nevşehir'de bir iş yeri ve otomobili kurşunlayarak 1 kişinin yaralanmasına neden olan zanlılara yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 2'si tutuklandı.

Nevşehir'de bir iş yeri ve otomobili kurşunlayarak 1 kişinin yaralanmasına neden zanlılara yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz gün meydana gelen iş yeri ve otomobil kurşunlama ve kasten yaralama olayına karışan 10 şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet av tüfeği fişeği, 18 adet ses fişeği, 2 adet bıçak, 1 adet mumçaka tabir edilen zincirli sopa, 1 adet delikli balta, 1 adet kılıç tabir edilen kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardın adli makamlara sevk edilirken 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, M.F.K ve E.B. isimli şahıslar ise tutuklandı. - NEVŞEHİR