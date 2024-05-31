Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de iş makinası selin ortasında kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de sağanak yağış nedeniyle tıkanan kanalı açmak için çalışma yapan iş makinası selin ortasında kaldı.

Nevşehir'de sağanak yağış nedeniyle tıkanan kanalı açmak için çalışma yapan iş makinası selin ortasında kaldı.

Olay, akşam saatlerinde Merkeze bağlı Nar beldesinde yaşandı. Geçtiğimiz gün Nevşehir'i etkisi altına alan sağanak yağış ve dolu sonrası oluşan sel, Nar beldesi öz mevkiindeki taşkın kanalında tıkanmalara neden oldu. Bölgede bahçesi bulunan bir vatandaş iş makinası kiralayarak tıkanan kanalın taşması sonucu kendi arazisine zarar vermemesi için taşkın kanalında temizlik yaptırmak istedi. İş makinası taşkın kanalında temizlik yaptığı esnada sağanak yağış Nevşehir ve çevresinde yine etkili oldu. Bir anda gelen sel suları içinde kalan iş makinası operatörü önce iş makinasıyla kanaldan çıkmaya çalıştı. Ancak operatör iş makinası çamura saplandığı için hareket ettiremedi. Sel suları her geçen dakika armaya başlayınca operatör de iş makinasını kanalda bırakarak kendi imkanları ile kanaldan çıktı. Kısa sürede artan sel suları iş makinasının boyuna ulaştı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Haberler

Erdoğan ve Özel'in 'görev onayı' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

Erdoğan ve Özel'in "görev onayı" anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

 ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

 Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title