Nevşehir'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı, İki Yaralı

Nevşehir'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı, İki Yaralı
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Nevşehir'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı, İki Yaralı
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Nevşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Alkollü bir sürücünün karşına geçmesi sonucu meydana gelen kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: O anlar kamerada

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza merkeze bağlı Göreme Beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen alkollü sürücü seyir halindeyken, karşı şeride geçerek karşıdan gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada iki otomobil sürücüsü de yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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