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Nevşehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Nevşehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Nevşehir'de, Güzel Yurt Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi JAKEM kavşağında meydana geldi. Arif A. yönetimindeki 50 ACH 445 plakalı otomobil, 80. Yıl Bulvarı'ndan Zübeyde Hanım Caddesi'ne çıktığı anda, Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyreden Naim U.'nun kullandığı 50 ACA 851 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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