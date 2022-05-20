Nevşehir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

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Nevşehir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nevşehir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Nevşehir'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hoca Ahmet Yesevi Sokak'ta sürücüleri tespit edilemeyen 50 ACL 980 plakalı motosiklet ile 50 ACG 909 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 ekiplerine ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan 2 motosiklet sürücüsü hastaneye sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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