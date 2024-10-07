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Nevşehir'de İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

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Nevşehir'de iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı, biri tüfekle diğerleri ise darp sonucu hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

Nevşehir'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü. Çıkan kavgada kimlikleri belirlenemeyen 1 kişi silahla, 2 kişide darp sonucu yaralandı.

Olay Bekdik Mahallesi 1. TOKİ konutları yakınlarında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Çıkan kavgada gruplardan birisi yanında getirdiği tüfeğe sarılarak karşı tarafa ateş etti. Olay da 2 kişi kavga sonucu yaralanırken, 1 kişide silahla yaralandı.

Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın tarafları daha sonra çevrede bulunan polis ekiplerine giderek teslim oldu. Olayda kullanılan suç aleti tüfekte polis ekipleri tarafından bulunarak el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa

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