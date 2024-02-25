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Nevşehir'de Husumetli Kişi Pompalı Tüfekle Öldürüldü

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Nevşehir'de yaşanan olayda, bir kişi husumetli olduğu şahsı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Nevşehir'de bir kişi, husumetli olduğu şahsı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Lale Caddesi üzerindeki alışveriş merkezinin ara sokağında meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan Ümit K., Gökhan Gürveren ile bir iş yerinde tartıştı. Tartışma sonrasında Gökhan G. uzaklaştığı sırada Ümit K., iş yerinden aldığı pompalı tüfekle şahsı vurdu. Başından vurulan Gökhan Gürveren ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gökhan Gürveren, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası kaçan Ümit K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nevşehir Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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