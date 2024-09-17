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Nevşehir'de Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında Yer Aldı

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Nevşehir'de bir kadın, hediyelik eşya dükkanından bir çantayı çalmaya çalışırken güvenlik kameralarına yakalandı. Dükkan sahibi, olayı fark edip kadının çantayı geri vermesini istedi ve şikayetçi olmadı.

Nevşehir'de bir kadın hediyelik eşya dükkanından aldığı çantayı, yanında getirdiği bir başka çantaya koyarak çalmaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ürgüp ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Meydanı yakınlarında hediyelik eşya satan bir mağazaya gelen kadın, hemen girişteki çantalarla ilgilenmeye başladı. Kadın eline aldığı bir çantayı yanında bulundurduğu çantanın içerisine koydu. İş yeri sahibi kameradan gördüğü olay sonrasında kadının yanına gelerek elindeki çantayı boşaltmasını istedi. Hırsızlık yapan kadın çaldığı çantayı çıkararak mağaza sahibine teslim etti. O anlar iş yerine ait güvenlik kameralarına anbean yansırken, iş yeri sahibi kadın hakkında şikayetçi olmadı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Yaşam

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