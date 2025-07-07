Nevşehir'de Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Nevşehir'de bir kişi hırsızlık için gittiği dükkanda önce güvenlik kameralarına, sonra da iş yeri sahibine yakalandı. Maskeli hırsız iş yeri sahibi ile bir süre arbede yaşadıktan sonra kaçarak gözden kayboldu. O anlar çevrede bulunan bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yeni Sanayi Sitesi 7. Blokta bulunan bir iş yerinde yaşandı. İş yeri sahibi gece saatlerinde iş yerini kapatacağı esnada, sokak kedilerine yem bırakmak için dükkanından dışarı çıkarak yan caddeye geçti. Bu durumu fırsat bilen kimliği belirlenemeyen yüzü maskeli ve eldivenli hırsız, bir anda dükkana girmek için caddeden yürümeye başladı. Dükkan önüne geldiğinde dükkan sahibinin geldiğini fark eden hırsız, dükkanın önünde bulunan buzdolabı motorunun arkasına saklandı. Bir anda dükkan sahibi ile karşı karşıya gelen maskeli hırsız, dükkan sahibi ile bir süre arbede yaşadıktan sonra kaçarak gözden kayboldu.

Yaşadıklarını anlatan dükkan sahibi Murat Güngör "Kedilere yem vermek için dükkandan çıktım. Geldiğimde buzdolabının motoru çalışıyor mu diye kontrol etmek istedim. Eğilince burada bir karaltı gördüm. Üzerine varınca dolabın üzerinde duran tahtayla bana vurmaya çalıştı. Bende karşı hamle yapınca kısa süreli bir arbede yaşadık. Daha sonra kaçarak gözden uzaklaştı" dedi. - NEVŞEHİR