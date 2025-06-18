Nevşehir'de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 61 Gözaltı

Nevşehir'de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 61 Gözaltı
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Nevşehir'de düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri kargoyla temin ettiği ve ödemeleri kripto varlıklar üzerinden aldığı belirlendi. 30 kişi serbest bırakılırken, 31 kişi uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk ediliyor.

Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri kargo yoluyla il dışından temin ettikleri ve bu maddelerin bedelini de kripto varlıklar üzerinden tahsil ettikleri tespit edildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir ve Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 64 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 aylık çalışma neticesinde düzenlenen operasyona 285 emniyet personelinin yanı sıra 1 helikopter, 2 İHA ve 3 dedektör köpeği de katıldı. Operasyonda 61 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 1 kilo 469 gram çeşitli türlerde uyuşturucu madde ile 528 sentetik ecza ele geçirildi.

Kripto para ile ödeme, kargoyla teslimat

Soruşturmada şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri kargo yoluyla il dışından temin ettikleri ve bu maddelerin bedelini kripto varlıklar üzerinden tahsil ettikleri dikkat çekti. Ayrıca, operasyon kapsamında yakalanan kişilerin bir kısmının sokak satıcılığı yaptığı da belirlendi.

30 kişi serbest, 31 şüpheli gözaltında

Gözaltına alınan 61 şüpheliden 30'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 31'i ise 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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