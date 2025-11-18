Nevşehir'de Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 40 Gözaltı

Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezi ile Acıgöl, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde 43 adrese operasyon düzenledi. Yaklaşık 4 aylık teknik ve fizik takip sonucu 1 helikopter, 2 İHA, 3 detektör köpeği ve 247 personelle yapılan operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap, 6 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR