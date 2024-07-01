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Nevşehir'de Havai Fişek Yangını

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Nevşehir'in Nar beldesinde bir düğünde havai fişekler nedeniyle çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldükten sonra düğün kaldığı yerden devam etti.

Nevşehir'de bir düğünde havaya atılan havai fişek nedeniyle çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürüldükten sonra düğün kaldığı yerden devam etti.

Nevşehir'in Nar beldesinde bir düğünde havaya atılan havai fişekler nedeniyle çevredeki kuru otlar tutuştu. Alevi gören düğün salonu çalışanı kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin büyümesiyle düğün salonu çalışanları ve düğüne katılan vatandaşlar yangını büyümeden söndürmeyi başardı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından düğün kaldığı yerden devam etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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