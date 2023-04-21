Nevşehir'de hafif ticari araç telefonla konuşmak için duran otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı Nevşehir'de telefonla konuşmak için yol kenarında duran otomobile arkadan gelen hafif ticari araç çarpı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Nevşehir'de hafif ticari araç telefonla konuşmak için duran otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de telefonla konuşmak için yol kenarında duran otomobile arkadan gelen hafif ticari araç çarpı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre trafik kazası bugün akşam saatlerinde Nevşehir - Ürgüp kara yolu Ortahisar beldesi yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Nevşehir'e bayram tatili için gelen Burak B. kullandığı 01 BKB 36 plakalı otomobilini telefonla konuşmak için yol kenarındaki bankete durdurdu. Aynı istikamette seyir halinde olan Murat A 'nın kullandığı 50 UH 387 plakalı hafif ticari araç Burak B.'nin bankette duran aracına arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle araçlardan birisi yol kenarına savrulurken diğer araçta geldiği istikamete dönerek yol ortasında kaldı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan araç sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken trafik kazası sonrasında Nevşehir- Ürgüp karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.