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Nevşehir'de Hafif Ticari Araç ile Minibüsün Çarpışması Sonucu Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

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Nevşehir'de meydana gelen kazada hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu ağır yaralanan baba ve oğlu hastanede hayatını kaybetti. Kazada 13 kişi de yaralandı.

Nevşehir'de hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan baba ve oğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazada; Avanos'tan Nevşehir istikametine giden Nurullah Uçman (60) idaresindeki 50 AED 856 plakalı Dacia marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek Cavit Karakuyu idaresindeki 03 SN 422 plakalı Mercedes marka minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüs takla atarken; 50 AED 856 plakalı araçta yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken; itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kazada yaralanan 2'si ağır 13 kişi de ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüsteki kişilerin Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğün için gittikleri öğrenildi.

Baba ve oğlu hastanede hayatını kaybetti

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan 50 AED 856 plakalı aracın sürücüsü Nurullah Uçman ve araçta bulunan oğlu Ahmet Uçman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Baba 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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