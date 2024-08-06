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Nevşehir'de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

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Nevşehir'de meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı ve 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Minibüstekilerin düğüne katılmak üzere Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye gittiği belirtildi.

Nevşehir'de hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Minibüstekilerin düğüne katılmak üzere Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye gittiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir- Kayseri karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazada; Avanos'tan Nevşehir istikametine giden 50 AED 856 plakalı Dacia marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek 03 SN 422 plakalı Mercedes marka minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüs takla atarken; yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken; itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kazada yaralanan 2'si ağır 13 kişi de ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüsteki kişilerin Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğün için gittikleri öğrenildi. Kazanın ardından Kayseri yolu da trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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