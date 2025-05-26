Nevşehir'de Hafif Ticari Araç 15 Koyuna Çarptı

Nevşehir'de Hafif Ticari Araç 15 Koyuna Çarptı
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Nevşehir'de bir hafif ticari aracın çarpması sonucu 15 koyun telef oldu. Sürücünün alkollü olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de hafif ticari aracın çarptığı 15 koyun telef oldu.

Olay gece saatlerinde Nevşehir Hayvan Pazarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 ACR 286 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Ü.D. seyir halindeyken, hayvan pazarına satılmak için getirilen Kurbanlık koyunların içine daldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç hasar görürken, 15 koyunda olay yerinde telef oldu.

Alkollü olduğu öğrenilen sürücüye çeşitli maddelerden toplamda 13 bin 700 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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