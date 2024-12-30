Üye Girişi
Haberler
DEM Parti'nin Meclis'te yapacağı görüşmelerde Ahmet Türk de yer alacak
Heyette sürpriz bir isim de yer alacak
Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti
Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden çok konuşulacak karar
Eski ABD Başkanı Jimmy Carter hayatını kaybetti
ABD'nin efsanevi başkanı hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

Nevşehir'de Hafi Ticari Araç Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Nevşehir'de Hafi Ticari Araç Takla Attı: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de kontrolden çıkan hafif ticari araç, orta refüjdeki kanala çarparak takla attı. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de kontrolden çıkan hafi ticari araç, orta refüjde bulunan kanala çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı balonlu kavşak yakınlarında meydana geldi. 50 ADT 769 plakalı Volkswagen marka hafi ticari araç seyir halindeyken, sürücüsü Asım D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil orta refüjde bulunan sulama kanalın duvarına çarparak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüyü çevredeki vatandaşlar araç içinden çıkarttı. Yaralı, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Karar sonrası sırlarla dolu köyde dikkat çeken görüntü
img

Beşiktaşlı yönetici, herkesin gözünün önünde oğlunu tokatladı
img

Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden çok konuşulacak karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım
Azerbaycan, Rusya'ya ilk cezayı kesti
Yüksel Güran'ın avukatı canlı yayında ağladı
Yüksel Güran'ın avukatı canlı yayında ağladı
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
Köşeye sıkışan PKK/YPG kurtuluş umudunu İsrail'de buldu
Suriye'de terör örgütünün son çırpınışları! Netanyahu'ya yalvardılar
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
'Hırsızlar bileziklerimi çaldı' dedi, işin aslı farklı çıktı
"Hırsızlar bileziklerimi çaldı" dedi, işin aslı çok farklı çıktı

Son Dakika Haberleri

İstanbul okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika İstanbul Valiliği)? 30 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 30 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 30 Aralık Pazartesi 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Aralık Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Aralık Pazartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 70 kilo ağırlığındaki herhangi bir insanın vücudunda bulunan altını ayırıp satabilseydik yaklaşık ne kadar ederdi? Dört büyükler art arda şampiyon olamamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır? Dört büyüklerden Süper Lig'de 37 sezon, 14 sezon, 13 sezon ve 10 sezon art arda şampiyon olamamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır? Tokat'ta deprem mi oldu 30 Aralık Pazar? Deprem nerede oldu? SON DAKİKA DEPREMLER! TİKTOK yılbaşında kapatılacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.