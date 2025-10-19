Nevşehir'de Güvenlik Görevlisi Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarında güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, çalıştığı iş yerinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemesinde güvenlik görevlisinin kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Olay, Kapadokya Alan Başkanlığının da bulunduğu binanın giriş katında yaşandı. Sabah saatlerinde nöbeti devralmak için iş yerine gelen başka bir güvenlik görevlisi kapının arkadan kilitlendiğini gördü. Bir türlü kapıyı açamayan güvenlik görevlisi, içerideki arkadaşından da haber alamadı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı hizmet binasına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapı açılarak ekipler içeri girdi.

Binada yapılan incelemede güvenlik görevlisi Ömer T.'nin (44) lavabo kısmında hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ömer T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemesinde şahsın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Güvenlik görevlisisin cansız bedeni daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - NEVŞEHİR