Haberler

Nevşehir'de Fuhşa Aracılık Eden Masaj Salonuna Operasyon

Nevşehir'de Fuhşa Aracılık Eden Masaj Salonuna Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik ve aracılık yaptığı tespit edilen bir masaj salonunun sahibi ve iki çalışanı gözaltına alındı. Fuhuş amacıyla çalıştırıldığı belirlenen 12 kadın kurtarılmak üzere çalışmalara başladı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nce fuhşa tespit ve aracılık yaptığı tespit edilen masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda salon sahibi ve görevlisi olduğu belirtilen 3 kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Fuhşa Teşvik Etme', 'Aracılık Etme', 'Fuhşu Kolaylaştırma' ve 'Fuhuş İçin Yer Temin Etme' dosyası çerçevesinde fuhşa teşvik ve aracılık ettiği tespit edilen bir SPA&masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda salon sahibi K.K. (31), Mesul Müdür S.S. (21) ve Mesul Müdür D.Ö. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yeri adreslerinde polis tarafından arama yapılırken, ikametlerindeki dijital materyallere el konuldu.

Fuhuş amacıyla masaj salonunda çalıştırıldığı tespit edilen 12 kadının kurtarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi

Erdoğan "Kökünü kurutacağız" dedi, saatler sonra operasyon geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta

Sosyal medya çılgınlığının geldiği son noktaya bakın
Otomotiv devi üretimi durduruyor! Yüzlerce işçi doğrudan etkilenecek

Dünya devi üretimi durduruyor! Gerekçe: Zorlu piyasa koşulları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.