Nevşehir'de Fırında Ateş Açan Şüpheli, 7 Yaşındaki Çocuğu Yaraladı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir fırında yaşanan olayda, husumetli olduğu kişiye av tüfeğiyle ateş açan şüpheli, 7 yaşındaki bir çocuğu yaraladı. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde fırında gördüğü husumetlisine av tüfeğiyle ateş eden şüpheli, iş yerinde bulunan 7 yaşındaki çocuğu yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, F.Y, husumetlisi P.S. ile Karavezir Mahallesi Kızılırmak Sokak'taki bir fırında karşılaştı.

F.Y, aracından aldığı av tüfeği ile caddeden iş yerine doğru ateş açtı.

Bu sırada pide yaptırmak için fırına gelen 7 yaşındaki A.A'ya saçma isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, F.Y'yi gözaltına alırken yaralanan çocuk ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin, tüfekle ateş açmasınıysa bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.