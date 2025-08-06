Nevşehir'de FETÖ Üyeliğinden Aranan Şahıs Yakalandı

Nevşehir'de FETÖ Üyeliğinden Aranan Şahıs Yakalandı
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ terör örgütüne üyelik suçundan aranan bir şahsı yakaladı. Şahsın 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası kesinleşmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Nevşehir'de FETÖ terör örgütü üyeliğinden aranan şahıs yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs, cezaevine teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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