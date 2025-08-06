Nevşehir'de FETÖ Üyeliğinden Aranan Şahıs Yakalandı

Nevşehir'de FETÖ terör örgütü üyeliğinden aranan şahıs yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs, cezaevine teslim edildi. - NEVŞEHİR