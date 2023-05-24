Nevşehir'de feci kaza: Kontrolünü kaybeden tır karşı şeride geçerek İl Özel İdaresi'ne girdi

Seyir halindeyken tırın çarptığı otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden yaralı kurtarıldı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de meydana gelen kazada kontrolünü kaybeden tır, karşı şeride geçerek İl Özel İdare içerisine girdi. Tır; güvenlik kulübesine çarptıktan sonra seyir halindeki otomobile çarparak dururken, feci kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Güzelyurt mahallesi Zübeyde Hanım caddesi İl Özel İdaresi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nevşehir'den Kayseri istikametine gitmekte olan Hasan B. yönetimindeki 34 DE 4614 plakalı tır, bir anda yolun karşısına geçerek İl Özel İdaresi güvenlik kulübesine çarptıktan sonra Özel İdare içerisinde seyir halinde olan Volkan E.'nin kullandığı 06 CCC 273 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Volkan E., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan tır şoförü Hasan B. ile otomobil sürücüsü Volkan E. ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan meydana gelen kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınnca saniye saniye kaydedildi. Kazayı gören vatandaş Ali Hassimitcioğlu; "Tır, karşı şeritten orta refüje atladı. Özel İdare Güvenlik Kulübesi ve önünde duran ağacı ortalayarak İl Özel İdaresi'ne girdi. O an Özel İdare içerisinde seyir halinde olan otomobile çarparak durabildi" diye konuştu.