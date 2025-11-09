Nevşehir'de Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Nevşehir'de yoldan çıkarak ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mehmet Akif Ersoy mahallesi Fevzi Çakmak caddesinde meydana gelen kazada 63 ADV 217 plakalı Geely marka otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünürken olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Osman Nuri Ö. ile beraberindeki bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken; ağır yaralı olan Fikret Kağan E. ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri; incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR