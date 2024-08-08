Nevşehir'de Evini Boyarken Aşağı Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de evinin balkonunu boyarken dengesini kaybederek aşağı düşen adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Güzelyurt Mahallesi Eren Caddesi'nde bir apartmanın 4. katındaki evinin balkonunu boyayan Erol Tunçer (61), dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Erol Tunçer'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Tunçer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erol Tuncer'in kiracısının evi boşalttığı ve yeni kiracıya vermeden önce bakım yaptığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - NEVŞEHİR