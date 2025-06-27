Nevşehir'de Eski Eşini Öldüren Zanlıya Ağırlaştırılmış Müebbet Ceza

Nevşehir'de eski eşini silahla vurarak öldüren şahsa mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

12 Şubat günü Güzel Yurt Mahallesi 12. Sokak üzerinde yaşanan olayda E.Y., eski eşi S.N.Ş.'yi kiraladığı araç ile takip etti. Daha sonra aracıyla önünü kestiği S.N.Ş.'ye ormanlık alanda bulduğunu iddia ettiği tabanca ile ateş etti. Olay sonrası yaralanan S.N.Ş. cadde üzerindeki bir iş yerine sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan S.N.Ş. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası güvenlik güçlerine teslim olan E.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski eşini silahla vurarak öldüren E.Y., bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık E.Y., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, maktul S.N.Ş.'nin avukatları duruşmaya SEGBİS üzerinden katılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık E.Y. savunmasında, olay günü eşiyle arasında tartışma çıktığını, öldürme maksatlı ateş etmediğini ileri sürdü. 2 çocuğunun annesini öldürmek istemediği ve yaşananlardan çok pişman olduğunu söyledi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık E.Y.'ye 'boşandığı eşe karşı planlayarak ve tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca sanığa 6136 sayılı kanuna muhalefetten 2 yıl hapis cezası ve 10 bin lira idari para cezası verdi. Mahkeme ayrıca sanığın ve avukatının indirim taleplerini de kabul etmedi.

Kararın açıklanmasının ardından açıklama yapan S.N.Ş.'nin avukatı Okan Çarıkçı da mahkemeden çıkan karardan memnun olduklarını söyledi. Çarıkçı, "Bugün S.N.Ş.'nin canice öldürüldüğü davanın karar duruşması vardı. Mahkeme heyeti sanığa, boşandığı eşine ve kadına karşı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme sanık ve sanık avukatının indirim taleplerini kabul etmedi. Sanığın aldığı ceza acımızı az da olsa hafifletmiştir" dedi. Hayatını kaybeden S.N.Ş.'nin abisi Nevzat Şahin de, "Kardeşimin katledildiği olayla ilgili olarak bugün ikinci duruşmamız yapıldı. Katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu vesileyle içimiz biraz olsun soğudu. Adalet yerini buldu" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR