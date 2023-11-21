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Nevşehir'de Eski Eş Tarafından Silahla Vurulan Kişi Ağır Yaralandı

Nevşehir'de bir kişi, tartıştığı eski eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Olay, Çevre Yolu'nda meydana geldi. S.K, ayrıldığı eşi P.Ç'yi başka bir araçta görünce aracıyla önüne geçerek durdu. İkili arasında çıkan tartışma sırasında P.Ç, çantasında bulunan tabancayla eski kocasına ateş etti. Ağır yaralanan S.K, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. P.Ç ise gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.