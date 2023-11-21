Nevşehir'de Eski Eş Tarafından Silahla Vurulan Kişi Ağır Yaralandı
Nevşehir'de bir kişi, tartıştığı eski eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Olay, Çevre Yolu'nda meydana geldi. S.K, ayrıldığı eşi P.Ç'yi başka bir araçta görünce aracıyla önüne geçerek durdu. İkili arasında çıkan tartışma sırasında P.Ç, çantasında bulunan tabancayla eski kocasına ateş etti. Ağır yaralanan S.K, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. P.Ç ise gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Nevşehir'de, tartıştığı eski eşi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.
Çevre Yolu'nda aracıyla seyir halinde olan S.K, ayrıldığı eşi P.Ç'yi başka bir araçta gördü.
S.K, aracıyla önüne geçerek durduğu otomobildeki eski karısı ve beraberindekilerle tartıştı.
Büyüyen olay sırasında P.Ç. çantasında bulundurduğu tabancayla eski kocasına iki el ateş etti.
Ağır yaralanan S.K. olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan P.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.