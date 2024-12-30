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Nevşehir'de Eş Zamanlı Fuhuş Operasyonu: 12 Gözaltı

Nevşehir'de Eş Zamanlı Fuhuş Operasyonu: 12 Gözaltı
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, merkezli 4 ilde düzenlediği fuhuş operasyonunda 12 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon, toplamda 37 yabancı kadın mağdurun bulunduğu bir ağa yönelik gerçekleştirildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Nevşehir merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmada Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Nevşehir merkezli Antalya, İstanbul ve Tekirdağ illerinde fuhuş amacıyla çalıştırılan 37 yabancı uyruklu mağdur kadın şahsın bulunduğu tespit edilmesinin ardından Nevşehir, Aksaray, İstanbul ve Kocaeli illerinde fuhşa teşvik ve aracılık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 13 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler; emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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