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Nevşehir'de Endonezyalı Turistleri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı

Nevşehir'de Endonezyalı Turistleri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı
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Nevşehir'de Endonezyalı turistleri taşıyan bir otobüs, yol çalışması yapan iş makinesine çarptı. Kazada iş makinesi operatörü ve 6 kişi yaralandı.

Nevşehir'de Endonezyalı turistleri taşıyan otobüs, yol çalışması yapan iş makinesine çarptı. Kazada iş makinesi operatörü ile birlikte 6 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir-Ürgüp kara yolu Ortahisar kasabası Göreme Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Ürgüp istikametine giden Mehmet G.'nin kullandığı ve içerisinde Endonezyalı turistlerin bulunduğu 41 AGM 651 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak yol çalışması yapan iş makinesi ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iş makinesi operatörü Hakkı K., iş makinesinden savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hakkı K. ile birlikte otobüste bulunan 4 turist ve 1 tur rehberi olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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