Haberler

Gold Emlak dolandırıcılığı sanıklarına ceza yağdı

Gold Emlak dolandırıcılığı sanıklarına ceza yağdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de müteahhitlik yaparak aynı daireleri farklı kişilere satan Gold Emlak dolandırıcılığı davasında iki sanığa toplam 305'er yıl 7'şer ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların dolandırıcılık yaptığına kanaat getirdi.

Nevşehir'de müteahhitlik yaparak aynı daireleri farklı kişilere satan Gold Emlak dolandırıcılığında karar verildi. Mahkeme; tutuklu 2 sanığa çeşitli suçlardan toplam 305'er yıl 7'şer ay hapis cezası verdi.

28 Haziran 2024'te Muğla'nın Fethiye ilçesinde yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan şirket sahipleri A.K.İ. ve Y.İ. ile iş ortakları M.F.Y. karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar A.K.İ. ve M.F.Y. ile tutuksuz yargılanan Y.İ.'nin Nevşehir 1. Ağır ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Şikayetçi 49 müştekinin dosyasında ayrı ayrı karar veren mahkeme heyeti; tutuklu iki sanığa 'Dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına ticari faaliyetleri sırasında kooperatif faaliyeti sırasında dolandırıcılık' suçlarından toplamda 305'er yıl 7'şer ay hapis cezası verdi. Müştekilerin avukatı Avukat Abdulkadir Ünal karar sonrası yaptığı açıklamada; "Mahkeme heyeti gereğini yaparak sanıklara toplumsal vicdanın kabul edeceği miktarda hapis cezası verdi. Dosyaya yansıyan yargılanma kapsamında Y.İ. berat ederken, diğer sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket edip mağdurları iştirak halinde dolandırdıkları kanaatine varılmıştır" diye konuştu.

Olay

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bir inşaat firması tarafından dolandırıldıkları şikayetleri üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlatmış; emlakçılık yapan A.K.İ.'nin kentin farklı yerlerinde bulunan evleri 57 kişiye satarak 90 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenmişti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Uyarı sonrası mahalleler boşalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi

Sokak ortasında kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı
TFF, 104 Futbol menajerini PFDK'ya sevk etti! Aralarında Galatasaray'ın eski futbol direktörü de var

Galatasaray'ın eski futbol direktörü dahil 104 isim PFDK'ya sevk oldu
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...

5 adet domatese ödediği para üzerinden emekli zammına isyan etti
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?

Uçakta bomba diyalog! Önce kızdı, sonra sarıldı