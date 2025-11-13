Haberler

Nevşehir'de Elektrikli Araca Çarpan Sürücü Özür Diledi

Güncelleme:
Nevşehir'de bir otomobil, önündeki elektrikli otomobile çarptı; kazada 2 kişi yaralandı. Sürücü Cengiz K., 'Küçük olduğu için çarptım' diyerek kendini savundu.

Nevşehir'de otomobil, önündeki elektrikli otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası otomobil sürücüsü, "Küçük olduğu için çarptım. Büyük olsa çarpmazdım" diyerek kendini savundu.

Kaza, Yeni Mahalle Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda Nar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Cengiz K. idaresindeki 50 NA 155 plakalı otomobil, önünde seyreden Zübeyde D.'nin kullandığı 50 AFP 113 plakalı elektrikli otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü Zübeyde D. ve araçta yolcu olarak bulunan bir kadın, sağlık ekipleri tarafından araç içinden çıkartılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Cengiz K., "Araç küçük olduğu için çarptım. Büyük olsa çarpmazdım" ifadelerini kullandı.

Kazaya karışan otomobiller çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
