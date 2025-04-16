Nevşehir'de Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması Gerçekleştirildi
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Düzensiz Göç ile Mücadele kapsamında 59 ekip ve 270 personelle huzur uygulaması düzenledi. Denetimlerde 3 bin 899 şahıs, 674 araç ve çeşitli iş yerleri kontrol edildi, yabancı uyruklu şahıslara işlem yapıldı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzensiz Göç ile Mücadeleye yönelik şehir merkezi ve ilçelerde huzur uygulaması gerçekleştirdi.
İl genelinde 59 ekip ve 270 personel ile yapılan Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamasındaki denetimlerde; 3 bin 899 şahıs, 674 araç, 55 metruk bina, 132 umuma açık iş yeri, il merkezi ve ilçe otobüs terminalleri kontrol edildi.
Yapılan çalışmalarda 2 yabancı uyruklu şahsa çeşitli suçlardan işlem yapılırken haklarında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Ayrıca 8 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 9 aranan şahıs yakalandı. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa