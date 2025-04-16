Nevşehir'de Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması Gerçekleştirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzensiz Göç ile Mücadeleye yönelik şehir merkezi ve ilçelerde huzur uygulaması gerçekleştirdi.

İl genelinde 59 ekip ve 270 personel ile yapılan Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamasındaki denetimlerde; 3 bin 899 şahıs, 674 araç, 55 metruk bina, 132 umuma açık iş yeri, il merkezi ve ilçe otobüs terminalleri kontrol edildi.

Yapılan çalışmalarda 2 yabancı uyruklu şahsa çeşitli suçlardan işlem yapılırken haklarında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Ayrıca 8 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 9 aranan şahıs yakalandı. - NEVŞEHİR