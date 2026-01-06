Ruhsatsız tabanca için aracına gizli bölme yapmış
Edinilen bilgiye göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Aracın içerisinde arama yapan ekipler, gizli bölmede 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör içerisinde 14 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahsın evinde de arama yapan ekipler, 213 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa