Ruhsatsız tabanca için aracına gizli bölme yapmış

Nevşehir'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda şüpheli bir araçta gizli bölmede 1 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet fişek bulundu. Ayrıca, şüphelinin evinde 213 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Aracın içerisinde arama yapan ekipler, gizli bölmede 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör içerisinde 14 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahsın evinde de arama yapan ekipler, 213 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
