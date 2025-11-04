Haberler

Nevşehir'de Drift Yapan Sürücüye Ceza Yağdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de lüks aracıyla drift yapan H.Ö.'ye, trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve çeşitli suçlardan toplamda 65 bin TL'den fazla ceza kesildi. Jandarma, kural tanımayan sürücülere yönelik denetimlerin süreceğini açıkladı.

Nevşehir'de lüks araçla drift yapan sürücüye ceza yağdı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı 1. Motorize Trafik Tim Komutanlığı ve Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriyede Çardak köyü çevre yolunda bir şahsın aracı ile akrobatik hareketler ve drift yaptığı videosunu tespit etti. Yapılan araştırmada aracın plakası ve kullanıcısının H.Ö. olduğu belirlendi. Araç sahibine 'yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanılmasına izin vermek' maddesinden 18 bin 677 TL idari para cezası uygulandı. Araç kullanıcısı H.Ö.'ye ise ' Trafik güvenliğinin kasten tehlikeye düşürmek', 'dini değerleri aşağılama' suçlarından adli, 'drift yapmak' ve 'sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak' suçlarından toplamda 65 bin 69 TL idari para cezası uygulandı. H.Ö. hakkındaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, "Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli trafik jandarmaları tarafından kural tanımayan araç sürücülerine yönelik denetimlere yoğun bir şekilde devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Erzurum'daki cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt

Kan donduran cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.