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Nevşehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Nevşehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
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Nevşehir'de otomobil alım-satımı adı altında usulsüz senetler düzenleyerek 8 kişiyi dolandıran 4 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı. Ev ve iş adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ve usulsüz belgeler ele geçirildi.

Nevşehir'de otomobil alım-satımı adı altında usulsüz senetler düzenleyerek 8 kişiyi dolandıran 4 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

Nevşehir Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; JASAT timleri tarafından yapılan çalışmada otomobil alım-satımı adı altında usulsüz senetler düzenleyerek 8 kişiyi dolandıran şahıslara yönelik operasyon yapıldı. ' Dolandırıcılık, Özel Belgede Sahtecilik ve Yağma' suçları işledikleri belirlenen 4 şahsa ait ev ve iş adreslerinde Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet usulsüz düzenlenmiş senet ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıstan M.O.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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