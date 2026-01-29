Haberler

Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 6 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Nevşehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı vatandaşları dolandıran bir çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 6'sı tutuklandı.

Nevşehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, telefonla aradıkları kişilere kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin özellikle ileri yaşta, çocuğu olmayan ve yalnız yaşayan varlıklı kişileri hedef alarak dolandıran 11 şüpheli, İstanbul, İzmir, Sakarya, Yozgat ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
