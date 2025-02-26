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Nevşehir'de Dolandırıcılardan Kurtarılan Yaşlı Adam Bulundu

Nevşehir'de Dolandırıcılardan Kurtarılan Yaşlı Adam Bulundu
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Nevşehir'de kayıp olarak aranan A.N., jandarma ekipleri tarafından dolandırılmak üzereyken bulundu. Dolandırıcılar tarafından kandırılan adamın 6 gram altın, 7 çeyrek altın ve 160 bin lira parası dolandırıcılara gönderilmek üzereyken kurtarıldı.

Nevşehir'de kayıp olarak aranan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından dolandırılmak üzereyken bulundu.

Olay merkeze bağlı Çat beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre beldede ikamet eden A.N. isimli yaşlı adamdan yakınları bir süre haber alamadı. Mahalle muhtarı Jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Jandarma ekipleri A.N.'nin kaybolmadığını, dolandırıcılar tarafından aranarak başka kişiler ile iletişim kurmasının da engellendiği öğrenildi. A.N.'nin telefonuna mesajlaşma uygulaması üzerinden Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmış gibi sahte yakalama emri gönderilerek kandırıldığı başkaları ile iletişime geçmesi engellenerek bankamatik üzerinden dolandırıcının hesabına para göndermeye ikna edildiği esnada bulunarak dolandırılması engellendi.

Yapılan çalışmada şahsın dolandırıcılara vermek üzere olduğu 6 gr altın, 7 çeyrek altın ve 160 bin lira paranın da dolandırıcılara gönderilmesi engellendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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