Nevşehir'de DEAŞ Üyesi Yakalandı

Nevşehir'de DEAŞ Üyesi Yakalandı
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Nevşehir'de düzenlenen operasyonda DEAŞ Terör Örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu Nuriddin El Huseyin gözaltına alındı ve tutuklandı.

Nevşehir'de DEAŞ Terör Örgütü üyesi yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri DEAŞ Terör Örgütü üyesi yabancı uyruklu Nuriddin El Huseyin'in Nevşehir'de ikamet ettiğini belirledi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın kaldığı eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda DEAŞ Terör Örgütü üyesi olan Nuriddin El Huseyin yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Nuriddin El Huseyin tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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