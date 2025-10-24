Haberler

Nevşehir'de DEAŞ ile Bağlantılı İki Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Nevşehir'de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenen 16 yaşındaki A.D.Ç. ve 18 yaşındaki E.K. adlı iki şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve askeri malzeme ele geçirildi.

Nevşehir'de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen iki şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir'de ikamet eden A.D.Ç. (16) ve E.K.'nin (18) DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğunu tespit eden Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Nevşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların ikamet ettikleri evde yapılan adli aramada 3 adet flaş bellek, 1 adet havalı tabanca, 2 adet bıçak, 43 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet el telsizi ve şarj aleti, 1 adet metal kelepçe, 1 adet dürbün, çeşitli askeri kamuflaj kıyafetler, jandarma üniforması, şapka, rozet, nöbetçi kolluğu, jandarma hücum yeleği ve özel güvenlik yeleğinin yanı sıra 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 1 adet tablet, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet otomatik pompalı tüfek ve tüfeğe ait 4 kartuş, 1 adet pala (kesici alet) ve 1 adet not defteri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar DEAŞ terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
