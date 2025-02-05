Nevşehir'de Buzlanma Nedeniyle Otobüs Devrildi: 5 Yaralı

Nevşehir'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilen yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir- Kayseri kara yolu Göreme Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Malatya'ya giden Beytullah Y. (43) idaresindeki 44 FC 777 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yolculardan Kadir İ. (30), Cumali D. (65), Fatma D. (58), Ali D. (52) ve Feride K. (42) yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç çekici ile yoldan kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR