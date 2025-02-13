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Nevşehir'de Buzlanma Nedeniyle Minibüs Devrildi: 6 Yaralı

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Nevşehir'de yoğun kar ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan bir yolcu minibüsü devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu minibüsün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir Ürgüp Karayolu Uçhisar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Metin Y. idaresindeki 50 UT 579 plakalı Mercedes marka yolcu minibüsü, yoğun kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yolcu minibüsü geri geri gidince refüjdeki kaldırım taşlarına çarparak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü yabancı uyruklu 6 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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