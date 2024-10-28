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Nevşehir'de Boşandığı Eşine Kurşun Yağdırdı

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Nevşehir'de bir kişi, boşandığı eşi Mine Özcan'ı aracında takip ederek 7 kurşunla öldürdü. Katil zanlısı Hüseyin Çiftçi, jandarmaya teslim oldu.

Nevşehir'de kadın cinayeti: Boşandığı eşine kurşun yağdırdı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bir kişi boşandığı eşine aracının içinde kurşun yağdırdı. 7 kurşunun isabet ettiği katın hayatını kaybetti. Katil zanlısı Jandarmaya teslim oldu.

Olay Yeni Mahallede bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 ay önce Hüseyin Çiftçi, boşandığı eşi Mine Özcan'ı sabah saatlerinde takip etti. Mine Özcan açık otoparkta aracını yanaştırdığı esnada, boşandığı eşi Hüseyin Çiftçi tarafından vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Hüseyin Çiftçi akşam saatlerinde Kayseri'nin Develi ilçesinde Jandarma ekiplerine teslim olarak suçunu itiraf etti.

Kayseri Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine Nevşehir'de bulunan olay yerine giden Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada park halindeki bir otomobilin içinde hareketsiz duran bir kadını buldu.

Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 28 yaşındaki Mine Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra Mine Özcan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de Boşandığı Eşine Kurşun Yağdırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa

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