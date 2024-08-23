Nevşehir'de Bir Giyim Mağazasında Çanta Çalan 2 Kadın Yakalandı

Nevşehir'de bir giyim mağazasında çanta çalan 2 kadın polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nissara AVM'de bulunan bir giyim mağazasında meydana gelen olayda; alışveriş yapma bahanesiyle giren H.G. (45) ve M.N.Y. (18), F.Ö.'ye ait içerisinde 9 bin TL değerinde eşya ve 2 bin 500 TL bulunan çantayı alarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, kadınların kimliğini ve adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; 2 şüpheli kadını gözaltına aldı. Çalınan malzemelerde sahibine teslim edildi.

Yaşanan hırsızlık anı da mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. - NEVŞEHİR