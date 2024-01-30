Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de Bir Evde Yumurta Hırsızlığı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Nevşehir'de bir evin bahçesinde bulunan kümese giren bir kişi, kümeste bulunan yumurtaları çalarak kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda hırsızın sakin tavırları dikkat çekti.

Nevşehir'de bir evin bahçesinde bulunan kümese giren bir kişinin kümeste bulunan yumurtaları çalarak kaçması güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay Emek Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde bir evin bahçesinde bulunan kümese gelen hırsız, kümeste bulunan yumurtaları çaldı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda hırsız yumurtaları aldıktan sonra cebine koyarak uzaklaştığı görüldü. Hırsızın sakin tavırları ise izleyenlere pes dedirtti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nevşehir Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title